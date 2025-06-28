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المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الأطفال جرَّاء سوء التَّغذية إلى 66 طفلاً

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المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الأطفال جرَّاء سوء التَّغذية إلى 66 طفلاً

28 يونيو 2025 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الأطفال جرَّاء سوء التَّغذية إلى 66 طفلاً

أعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن قلقه واستنكاره لارتفاع عدد الأطفال الذين استُشهدوا نتيجة سوء التغذية الحاد إلى 66 طفلاً، بفعل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في إغلاق المعابر ومنع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية المخصصة للفئات الهشة والضعيفة، لا سيما الرضّع والمرضى.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، إن هذا السلوك يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف عن تعمّد الاحتلال "الإسرائيلي" استخدام التجويع سلاحاً لإبادة المدنيين وخاصة الأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأدان هذه الجريمة المستمرة بحق الطفولة في قطاع غزة، مُستنكرًا الصمت الدولي المعيب تجاه معاناة الأطفال الذين يُتركون فريسة للجوع والمرض والموت البطيء.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، بالإضافة إلى الدول الداعمة والمنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، مسؤولية المشاركة الفعلية في هذه الانتهاكات الجسيمة.

ودعا المكتب الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التَّدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فوراً، والسماح بدخول الإمدادات الغذائية والطبية، وإنقاذ ما تبقى من الأطفال والمرضى قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المكتب الإعلامي الحكومي #الحرب على غزة #الشهداء الأطفال #طوفان الأقصى

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