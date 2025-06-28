صاروخ "إسرائيلي" كاد يتسبَّ بكارثةٍ لدولة عربيَّة.. وقناةٌ عبريَّة تكشف القصَّة!

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن صاروخًا "إسرائيليًا" سقط في دولة عربية خلال الحرب مع إيران و"كاد أن يتسبب بوقوع كارثة".

ونقلت قناة كان العبرية، عن مصادر مطلعة، أن سلاح الجو "الإسرائيلي" أطلق صاروخًا خلال اليوم الثاني مع الحرب مع إيران لاعتراض طائرة مسيرة، لكنه سقط في دولة عربية، وكاد أن يتسبب بكارثة إنسانية وعلى المستوى السياسي.

وأضافت المصادر أن الصاروخ سقط نتيجة خطأ من مشغّل منظومة في سلاح الجو.

وأشارت إلى أنه كان سيؤثر على مجريات الحرب حال تسبب بحدوث أضرار كبيرة وقتلى في الدولة العربية التي سقط بها، دون أن تذكر من هي.

وفي وقت سابق، نشرت قناة عبرية، اعترافا إسرائيليا حول التكتم ومحاولة إخفاء الأهداف التي طالتها الصواريخ الإيرانية، لاسيما التي استهدفت قواعد عسكرية استراتيجية لدى تل أبيب.

وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري، شنّت "إسرائيل" حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع نووية إيرانية وعلماء وقادة عسكريين ومواقع مدنية، ما أدى لارتقاء 627 شهيدًا، بحسب وزارة الصحة في طهران.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 29 قتيلا و3 آلاف و345 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

المصدر / فلسطين أون لاين