الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضَّفَة الغربيَّة ويشنُّ حملة اعتقالات واسعة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن وقرى محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 25 مواطنًا في مناطق متفرقة من محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت.

في محافظة نابلس، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مصعب قطاوي على حاجز دير شرف، كما اعتقلت الصحفي مجاهد بني مفلح من بلدة بيتا، والشاب معاذ العكليك من قرية زواتا، ومحمود عصيدة من قرية تل. كما طالت الاعتقالات عدة شبان من قرى مادما وعصيرة القبلية وعوريف، حيث داهمت القوات عشرات المنازل واعتقلت العديد من أبناء العائلات، إلى جانب ذوي الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور أبو ليلى، شقيق الشهيد عمر أبو ليلى، والأسير المحرر أدهم إسماعيل صابر بعد مداهمة منزليهما في بلدة الزاوية.

أما في محافظة قلقيلية، فتم اعتقال الشاب أحمد عبد الله عمران من بلدة عزون.

وتأتي هذه الحملة الواسعة في إطار التصعيد الممنهج الذي تنفذه سلطات الاحتلال ضد أهالي الضفة الغربية، ضمن سياسة استهداف ممنهجة للصحفيين وذوي الشهداء والأسرى المحررين.

قائمة المعتقلين:

- المحرر مصعب قطاوي – حاجز دير شرف – قلقيلية

- الصحفي مجاهد بني مفلح – بيتا – نابلس

- أحمد عبد الله عمران – عزون – قلقيلية

- معاذ العكليك – زواتا – نابلس

- محمود صقر عصيدة – تل – نابلس

- نور أمين أبو ليلى – الزاوية – سلفيت

- المحرر أدهم إسماعيل صابر (شقير) – الزاوية – سلفيت

- إيهاب فالح شحادة – عوريف – نابلس

- والد الشهيد مهند شحادة – عوريف – نابلس

- والدة الشهيد مهند شحادة – عوريف – نابلس

- والد الشهيد خالد صباح – عوريف – نابلس

- والدة الشهيد خالد صباح – عوريف – نابلس

- الصحفي مجاهد بني مفلح – بيتا – نابلس

- مالك عصايرة – عصيرة القبلية – نابلس

- حسن صالح بسام – عصيرة القبلية – نابلس

- محمد خلف – عصيرة القبلية – نابلس

- محمد صالح – عصيرة القبلية – نابلس

- همام حسني شريف – عصيرة القبلية – نابلس

- مالك الواصف – عصيرة القبلية – نابلس

- بشير زيادة – مادما – نابلس

- عبد الرحمن نصار – مادما – نابلس

- أكثم نصار – مادما – نابلس

- أسد الله وجيه قط – مادما – نابلس

- أركان جمال قط – مادما – نابلس

- برهان جمال قط – مادما – نابلس

- د. محمد أكرم نصار – مادما – نابلس

المصدر / مكتب إعلام الأسرى