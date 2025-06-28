إيران تشيّع قادة عسكريين وعلماء نوويين استشهدوا في عدوان الاحتلال

شيَّعت الجماهير الإيرانية، صباح اليوم السبت، عددًا من القادة والعلماء الذين استشهدوا في عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" الذي استمر 12 يوما.

وأعلن الجيش الإيراني، استشهاد 56 عسكريا في العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد.

وتبدأ مراسم التشييع عند الثامنة صباحًا من ساحة انقلاب ("الثورة" بالفارسية) وسط طهران، وصولاً إلى ساحة آزادي ("الحرية") التي يتوسطها برج ضخم يعد من أبرز معالم العاصمة.

وبحسب محسن محمودي، وهو مسؤول في محافظة طهران، في تصريحات، الجمعة، للتلفزيون الرسمي، "ستقام هناك مراسم قصيرة، ثم تتجه مواكب الشهداء إلى ميدان آزادي على مسافة 11 كيلومترًا"، مضيفًا أنه "سيكون يومًا تاريخيًا لإيران الإسلامية ولتاريخ الثورة".

وتضم قائمة التشييع السبت ما لا يقل عن 30 من الضباط الكبار. ومن بين العلماء النوويين، سيتم تشييع محمد مهندي طهرانجي وزوجته، كما تضم قائمة القتلى الستين الذين ستقام مراسم تشييعهم السبت، أربع نساء وأربعة أطفال.

وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري، شنّت "إسرائيل" حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع نووية إيرانية وعلماء وقادة عسكريين ومواقع مدنية، ما أدى لارتقاء 627 شهيدًا، بحسب وزارة الصحة في طهران.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 29 قتيلا و3 آلاف و345 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات