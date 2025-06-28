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صافرات الإنذار تدوّي في الأراضي المحتلَّة بعد إطلاق صاروخ من اليمن

28 يونيو 2025 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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صافرات الإنذار تدوّي في الأراضي المحتلَّة بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

دوَّت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مناطق واسعة في البحر الميت وجنوب الأراضي المحتلة، فيما سُمع دوي انفجار قوي بمنطقة عراد شرق بئر السبع عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، زاعمًا  أنَّ أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وكتب عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، حزام الأسد على موقع "إكس": "لن نترك غزة".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، شنّت "أنصار الله" دعمًا لغزة مئات الهجمات الصاروخية على "إسرائيل"، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اليمن تقصف إسرائيل

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