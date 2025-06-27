مجزرة داميَّة..شهداء ومفقودون في قصف الاحتلال خيام نازحين غرب غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مجزرة مروعة باستهداف مباشر لتجمع خيام للنازحين في محيط مدرسة العائلة المقدسة بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأفاد مصادر طبية، مصدر بمستشفى الشفاء ارتقاء 11 شهيداً وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة العائلة المقدسة غربي مدينة غزة، فيما تواصل طواقم الإنقاذ جهودها للبحث عن مفقودين وشهداء محتملين تحت الركام.

عُرف من الشهداء، المواطن بلال نمر ابو عمشة وافراد عائلته جراء غارة اسرائيلية استهدفت خيمة بالقرب من مدرسة العائلة المقدسة غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخًا أدى إلى حفرة بعمق وقطر نحو 20 متراً، طمرت أكثر من 15 خيمة للنازحين، ودُفنت عائلات بأكملها تحت الرمال.

المصدر / فلسطين أون لاين