القسَّام تبثُّ مشاهد "ملحميَّةً" من استهداف جنود العدوِّ وآليَّاته بخان يونس

غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية نوعية ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود" في محاور التوغل شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، استهدفت قوة تابعة لجيش الاحتلال عبر تفجير "عين نفق" مفخخة.

وأوضحت الكتائب في المقطع المصور، أن العملية وقعت بتاريخ 16 يونيو 2025 في منطقة القديحات – عبسان الكبيرة، حيث تم تفجير نفق معدّ مسبقًا لحظة دخول القوة الإسرائيلية إلى الموقع.

وتظهر اللقطات، زرع المقاتلين لعبوة ناسفة شديدة الانفجار، في طريق إحدى ناقلات الجنود، من طراز النمر، وظهر أثر التفجير الشديد، في الآلية بعد وصولها إلى موقع الكمين.

وأسفرت العملية عن مقتل نائب قائد كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة 10 جنود بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة.

وأظهرت المشاهد عدداً من مجاهدي القسام تقدّموا بعد التفجير نحو موقع الاستهداف لسحب جثة الضابط الإسرائيلي، إلا أن قوات الاحتلال سارعت إلى تفعيل بروتوكول "هانيبال" – الذي يقضي باستخدام القوة المفرطة لمنع أسر أي جندي – وقامت بقصف المنطقة بشكل هستيري وعشوائي، ما حال دون إتمام العملية.

كما استهدف المقاومون جرافة للاحتلال، وأكدوا إصابة اثنين من الجنود فيها، عبر إطلاق قذيفة مضادة للدروع، وإصابتها بصورة مباشرة.

وفي وقت سابق، قالت قناة كان العبرية، إنَّ 879 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وعقب سلسلة من الكمائن التي أوقعت جنود الاحتلال قتلى وجرحى في غزة، قال المحلل "الإسرائيلي" آفي أشكنازي، إنَّ قادة الجيش الكبار فشلوا فشلًا خطيرًا في بناء قوة جزء من القوات البرية، مضيفًا "لقد أهمل الجيش قدرة التزود بالمعدات للوحدات التي تقف الآن في مقدمة القتال".

وتابع، "الاستنزاف غير المعقول لمقاتلي الجيش الإسرائيلي في غزة في حرب لا تنتهي، يحوّل الحدث إلى مأساة يجب أن تهزّ الجمهور".

وشدد على أن جيش الاحتلال في ورطة شديدة في غزة، "نحن في فشل عسكري وسياسي متواصل"، مؤكدًا أنه بعد 629 يومًا، حان الوقت للاعتراف بأن وضع "الجيش الإسرائيلي" في هذه الحرب صعب.. بل صعب جدا.