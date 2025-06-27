جريمة جديدة في "مصائد الموت": العثور على أقراص مخدّرة داخل مساعدات الطحين

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف المكتب الإعلامي الحكومي اليوم، العثور على أقراص مخدرة من نوع "Oxycodone" داخل أكياس الطحين الموزعة عبر ما تُسمى "مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" المعروفة بـ"مصائد الموت"، في جريمة بشعة تستهدف صحة المدنيين الفلسطينيين وتدمير النسيج المجتمعي.

وأوضح الإعلامي الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن الجهات المعنية وثّقت حتى الآن أربع حالات لعائلات فلسطينية عثرت على هذه الأقراص داخل المواد الغذائية، محذراً من احتمال أن تكون بعض هذه المواد المخدرة قد طُحنت أو أُذيبت داخل الطحين ذاته، مما يزيد من حجم الجريمة وخطورتها على صحة المواطنين.

وأضاف الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي تهدف إلى نشر الإدمان وتدمير المجتمع الفلسطيني ضمن سياسة ممنهجة تشكل امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا.

ودعا الإعلامي الحكومي أبناء شعبنا إلى، الحذر من هذه المراكز المشبوهة، مؤكداً ضرورة تفتيش المساعدات الغذائية والتبليغ الفوري عن أي مواد غريبة أو مشبوهة، كما حثّ العائلات على توعية أبنائها بخطورة الذهاب إلى تلك المراكز.

وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، خاصة مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك الفوري لوقف عمل هذه المراكز التي تحولت إلى أدوات للقتل والاستدراج والإبادة الجماعية، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات عبر المؤسسات الأممية والدولية الرسمية فقط.

وأكد الإعلامي الحكومي أن هذه المراكز أدت خلال شهر واحد فقط إلى استشهاد 549 مواطناً وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، فضلاً عن فقدان العشرات من المدنيين، في مشهد دموي غير مسبوق يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.

وختم الإعلامي الحكومي بالتأكيد على أن حماية المدنيين الفلسطينيين هي أولوية وطنية وإنسانية، وأن المكتب الإعلامي سيواصل فضح هذه الجرائم وملاحقة كل المتورطين فيها قانونياً ودولياً.

المصدر / فلسطين أون لاين