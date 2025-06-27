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بالفيديو "أطفال استشهدوا حرقًا ومفقودون تحت الأنقاض".. الاحتلال يقصف مدرسةً تؤوي نازحين شمال غزَّة

27 يونيو 2025 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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"أطفال استشهدوا حرقًا ومفقودون تحت الأنقاض".. الاحتلال يقصف مدرسةً تؤوي نازحين شمال غزَّة

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الجمعة، مجزرة مروعة في قصفه مدرسة تؤوي نازحين في حي الصطفاوي شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال وعدد من المصابين جرّاء قصف طائرات الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن عددًا من الأطفال استشهدوا حرقًا في مجزرة الاحتلال بحق النازحين بمدرسة أسامة بن زيد في حي الصفطاوي.

وتأتي تلك المجزرة بعد ساعات قليلة من مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال صباح اليوم بحق المدنيين في قطاع غزة، راح ضحيتها 10 شهداء وما لا يقل عن 10 إصابات في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عائلات "سعد"، "النباهين" و "سالم"، قرب مدرسة شعبان الريس بحي التفاح، ثم أعادت استهداف المكان مرة أخرى بعد تجمع المواطنين لإسعاف المصابين.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب مجازر وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، بالتزامن مع منع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء لليوم الـ630 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في آخر تقاريرها، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 56 ألفاً و259 شهيداً، و132 ألفاً و458 إصابةً بجروح متفاوتة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مدرسة أسامة بن زيد

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