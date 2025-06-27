كتائبُ القسَّام تستهدف قُمرة باقرٍ صهيوني في خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من استهداف قمرة باقر هندسي صهيوني في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسَّام في بلاغ عسكري، إنها "استهدفت قُمرة "باقر" هندسي صهيوني بقذيفة "الياسين 105" في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت سرايا القدس أنّها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط مدخل مدينة حمد شمال خانيونس.

وأمس الخميس، قالت القسام، إن مجاهديها، وبعد عودتهم من خطوط الاشتباك، أكدوا قنص جندي صهيوني قرب تلة المنطار، شرق حي الشجاعية، وذلك بتاريخ 23 يونيو 2025.

وفي بلاغ عسكري منفصا، قالت كتائب القسَّام في بلاغ عسكري، إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام تدمير دبابتي "ميركفاه" وناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع "D9" بـ 4 عبوات أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقًا شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 20-06-2025م".

وقالت قناة كان العبرية، إنَّ 879 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين