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حماس: ما يجري من قتل ممنهج بحقِّ المجوّعين في غزَّة جريمةٌ فاضحة ودليلٌ جديد على وحشية الاحتلال

27 يونيو 2025 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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حماس: ما يجري من قتل ممنهج بحقِّ المجوّعين في غزَّة جريمةٌ فاضحة ودليلٌ جديد على وحشية الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن التقرير الذي نشرته صحيفة (هآرتس) الصهيونية ونقلت فيه شهادات عن ضباط وجنود في جيش الاحتلال الصهيوني المجرم، بشأن تلقيهم أوامر وتعليمات عليا بإطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات"؛ هو تأكيد جديد على الدور الحقيقي الذي تمثّله هذه الآلية الإجرامية، من وسيلة للإبادة وقتل المدنيين العزّل بعد تجويعهم والتنكيل بهم.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنَّ ما يجري من قتل ممنهج بحق المدنيين المجوّعين في قطاع غزَّة، جريمة فاضحة ودليل جديد على وحشية الاحتلال وقادته الفاشيين بزعامة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية.

وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة لمحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، حيث أدّت هذه الآلية إلى قتل نحو 570 شهيدا وقرابة 4 آلاف جريحا، بذريعة توزيع المساعدات.

 كما دعت "حماس" لاستئناف توزيع المساعدات عبر وكالة الأونروا وكافة المنظمات الدولية الإنسانية المتخصّصة، لرفع الظلم والقهر الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الاحتلال وسياسة التجويع التي ينتهجها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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