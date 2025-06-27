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شهيدة وعشرات الإصابات في عدوان الاحتلال على الجنوب اللبناني

27 يونيو 2025 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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شهيدة وإصابات في قصف الاحتلال شقةً جنوبي لبنان

ارتقت شهيدة وأُصيب العشرات، اليوم الجمعة، جراء غارات شنَّها الاحتلال "الإسرائيلي" على النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتقاء شهيدة وإصابة 20 مواطنًا جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية جنوبي البلاد.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن” غارة العدو الإسرائيلي على شقة في النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين”. 

وفي حصيلة غير نهائية لسلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي في وقت سابق على جنوب لبنان، فقد أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح طفيفة تم علاجها في أقسام الطوارئ”.

ويوم أمس الخميس، واصل العدو عدوانه على المناطق الجنوبية، حيث نفذ غارة استهدفت جرافة من نوع “بوبكات” على الطريق بين بلدتي برعشيت وشقرا، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح بالغة، وقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة لاحقًا استشهاده متأثرًا بإصاباته في المستشفى.

وأفاد مراسل قناة المنار اللبنانية أنه “على بعد 1600 م من الخط الازرق و موقع العباد "الإسرائيلي" تسللت قوات العدو فجرا وفجرت أحد المنازل في بلدة حولا وتركت لوحة تحريضية ضد صاحب المنزل الشهيد.

وفي اعتداء آخر، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على المدخل الغربي لبلدة بيت ليف – قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح خطرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقًا أيضًا في المستشفى، بحسب بيان صادر عن مركز الطوارئ التابع للوزارة.

وفي السياق الميداني نفسه، أطلق موقع الرادار الإسرائيلي رشقات رشاشة غزيرة باتجاه أطراف بلدة شبعا، في خرق جديد للسيادة اللبنانية، كما نفّذ جيش الاحتلال تفجيرًا محدودًا في محيط جبل بلاط من جهة الأراضي المحتلة، قبالة بلدتي مروحين وراميا في القطاع الأوسط.

من جهة ثانية، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” مساء الخميس أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على حي الشواط في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

المصدر / وكالات
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