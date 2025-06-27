استطلاع يكشف نتائج "غير مسبوقة": 67% من "الإسرائيليين" يؤيِّدون وقف الحرب في غزَّة وعقد صفقة تبادل عاجلة

أظهرت نتائج استطلاع رأي "إسرائيلي"، تأييد غالبية "الإسرائيليين" لإنهاء الحرب على غزة، وتوقيع اتفاق تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وكشف الاستطلاع الذي أجراه موقع "واللا" بالتعاون مع مركز "بانيل فور أول"، تأييد 67 بالمئة من الإسرائيليين لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتوقيع اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال موقع "واللا": "يُبدي الجمهور إصرارا أكبر على إنهاء الحرب في غزة، وتوقيع اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، إذ يؤيد ذلك 67 بالمئة".

ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول كبير في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، أن مسؤولي الحزب هاجموا "غافني" على تصريحاته التي زعم فيها أنه من غير الواضح سبب استمرارهم في القتال في غزة، موضحا أنهم يعربون عن موقف مختلف وراء الكواليس.

وشدد المسؤول الإسرائيلي الذي لم تذكر اسمه القناة العبرية، على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، دون الانجرار وراء الوزيرين بن غفير وسموتريتش.

وأوضح أنه "من المستحيل إنكار أن الجمهور قد سئم من ساحة غزة"، مضيفا: "كما قيل في الائتلاف فإن البقاء في غزة خطأ سياسي".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين