"انتهاكات إسرائيلية مُتصاعدة".. اعتقالات متواصلة واقتحامات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة الاعتقالات اليومية التي تنفذها في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من الشبان من رام الله ونابلس وبيت لحم.

في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله والبيرة، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين واعتقلت أربعة شبان هم: شفيق مصاروة، جعفر عليان، أيوب دلايشة، وشادي مخلوف، بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، واعتقلت الشاب محمود حسان هندي عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة يومية تهدف لترهيب المواطنين الفلسطينيين وتعكير صفو حياتهم، حيث تصاعدت وتيرة الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة منذ بداية العام الجاري.

قائمة المعتقلين:

- شفيق مصاروة – مخيم الجلزون – رام الله والبيرة

- جعفر عليان – مخيم الجلزون – رام الله والبيرة

- أيوب محمد أيوب دلايشة – مخيم الجلزون – رام الله والبيرة

- شادي إياد مخلوف – مخيم الجلزون – رام الله والبيرة

- محمود حسان هندي – قرية تل – نابلس

- إبراهيم رائد العزه – مخيم العزة – بيت لحم

المصدر / مكتب إعلام الأسرى