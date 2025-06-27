إصابة 5 مستوطنين خلال اقتحامهم "قبر يوسف" شرقي نابلس

أُصيب خمسة مستوطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وتحديدا أثناء اقتحامهم منطقة “قبر يوسف”.

واندلعت مواجهات بين الشبان والمستوطنين خلال اقتحامهم منطقة قبر يوسف شرق نابلس، ما أدى إلى إصابة 5 مستوطنين، أحدهم بجروح خطيرة من أداة حادة.

وهرعت قوات الاحتلال لإنقاذ المستوطنين بعد تنفيذهم الاقتحام غير المنسق، واعتدى المستوطنون على منازل المواطنين خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من نابلس.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزاتها العسكرية تجاه مدينة نابلس من حاجز عورتا، وامتدت مداهماتها إلى قرية تل غرب المدينة.

وفجر اليوم، وصلت تعزيزات إسرائيلية من مركبات الاحتلال إلى محيط قبل يوسف، بينما سار المستوطنون في الطرقات تزامناً مع اندلاع مواجهات بينهم وبين الفلسطينيين بالحجارة أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين، قبل أن ينسحبوا من المكان.

المصدر / وكالات