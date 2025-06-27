فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عملية خانيونس تبدد نشوة حكومة نتنياهو وتعيد الجدل بشأن جدوى الحرب على غزة

سلاح التجويع في غزة.. الاحتلال يرفض مبادرة العشائر لتأمين المساعدات

"اقتصاد الصمود".. "بقايا مشاريع" تكافح للبقاء في غزة

آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزة لليوم الـ 630

استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة خلال مطاردتهم لصوصًا في خان يونس

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أهالي قتلى "كمين خانيونس": الجيش زجّ بأبنائنا في مركبات موت

أنس أبو خوصة.. يتحدى البتر ويعود بعزيمة أقوى

هل بدأ ترامب مخطط وقف الحرب على غزة؟

القضاء الأسترالي يُدين "ABC" لفصلها مذيعة دعمت غزة

إصابة 5 مستوطنين خلال اقتحامهم "قبر يوسف" شرقي نابلس

27 يونيو 2025 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
...
إصابة 5 مستوطنين خلال اقتحامهم "قبر يوسف" شرقي نابلس

أُصيب خمسة مستوطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وتحديدا أثناء اقتحامهم منطقة “قبر يوسف”.

واندلعت مواجهات بين الشبان والمستوطنين خلال اقتحامهم منطقة قبر يوسف شرق نابلس، ما أدى إلى إصابة 5 مستوطنين، أحدهم بجروح خطيرة من أداة حادة.

وهرعت قوات الاحتلال لإنقاذ المستوطنين بعد تنفيذهم الاقتحام غير المنسق، واعتدى المستوطنون على منازل المواطنين خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من نابلس.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزاتها العسكرية تجاه مدينة نابلس من حاجز عورتا، وامتدت مداهماتها إلى قرية تل غرب المدينة.

وفجر اليوم، وصلت تعزيزات إسرائيلية من مركبات الاحتلال إلى محيط قبل يوسف، بينما سار المستوطنون في الطرقات تزامناً مع اندلاع مواجهات بينهم وبين الفلسطينيين بالحجارة أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين، قبل أن ينسحبوا من المكان.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#قبر يوسف #اقتحامات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة