مجازر داميَّة.. طالع أبرز تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 630 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على الفطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 "استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع" بلغت 5,936 شهيدًا و 20,417 إصابة.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,259 شهيدًا و 132,458 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام في وكالة الأونروا إيناس حمدان، إنَّ 5000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد نتيجة شح المساعدات.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

استشهاد السيدة فاطمة حلس -زوجة الشهيد أيمن أبو هين- وإصابة عدد من الفلسطينيين، بقصف طيران الاحتلال شقة سكنية داخل عمارة "الأمراء" بمحيط مطعم التايلندي بمدينة غزة.

3 شهداء بينهم طفلان بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين، في مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة.

6 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال مجموعة فلسطينيين قرب دوار الشهداء بمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

إصابة الصحفي أيمن الهسي في القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة سكنية بالقرب من مطعم التايلندي بمدينة غزة بينما كان يمر بالمكان بسيارته.

أفادت مصادر صحفية، بارتقاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال وعدد من المصابين جرّاء قصف طائرات الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن عددًا من الأطفال استشهدوا حرقًا في مجزرة الاحتلال بحق النازحين بمدرسة أسامة بن زيد في حي الصفطاوي.

وتأتي تلك المجزرة بعد ساعات قليلة من مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال صباح اليوم بحق المدنيين في قطاع غزة، راح ضحيتها 10 شهداء وما لا يقل عن 10 إصابات في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عائلات "سعد"، "النباهين" و "سالم"، قرب مدرسة شعبان الريس بحي التفاح، ثم أعادت استهداف المكان مرة أخرى بعد تجمع المواطنين لإسعاف المصابين.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء 6 شهداء في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الأهالي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى الكويت الميداني بغزة، إنه استقبل شهيدين وعددًا من المصابين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

كما ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وشنَّت قوات الاحتلال عمليات نسف كبيرة شرق مدينة غزة، ومحيط شارع مسعود شرق جباليا البلد شمال غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في مواصي رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لخانيونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في المواصي شمال غرب مدينة خانيونس.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء الطبيب أيمن أبو طير، وابنة أخيه أميرة محمد أبو طير، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع 5 بمنطقة المواصي غربي خان يونس، ليلتحق بوالدته وزوجته وأطفاله.

المصدر / فلسطين أون لاين