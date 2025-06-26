استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة خلال مطاردتهم لصوصًا في خان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء الخميس، عن استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة ومواطنين اثنين، جراء استهداف مباشر لمركبتهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تنفيذهم مهمة أمنية غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "قوة من الشرطة كانت في مهمة ميدانية لمطاردة مجموعة من اللصوص وعملاء الاحتلال في منطقة أصداء، حينما تعرضت مركبتهم للاستهداف الجوي المباشر، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة من أفراد الشرطة ومواطنين آخرين كانوا في المكان".

وأكدت وزارة الداخلية أن المنظومة الأمنية في قطاع غزة تواصل أداء واجبها تجاه المواطنين، رغم الاستهداف الإسرائيلي المتكرر والممنهج لعناصر الأجهزة الأمنية ومقارها، مضيفة: "القصف والقتل اليومي لن يفلح في كسر إرادتنا أو ثنينا عن حماية شعبنا".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الخميس، إن إسرائيل تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي بقطاع غزة، عبر تكرار استهداف عناصر الشرطة والأمن.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، اليوم، بقصف تجمع مواطنين في سوق دير البلح وسط قطاع غزة أدى لاستشهاد 18 فلسطينيا بينهم عناصر من الشرطة والأمن.

وقال البيان: "تدين وزارة الداخلية والأمن الوطني ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصف عناصر من الشرطة والأمن أثناء القيام بواجبهم في تنظيم سوق دير البلح وسط القطاع، وملاحقة عدد من اللصوص حاولوا الاعتداء على ممتلكات المواطنين ظهر اليوم، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد كبير من المواطنين، بينهم ضباط وعناصر من الشرطة".

وأضاف أن إسرائيل تصر على مخططاتها الخبيثة" وسعيها لنشر لفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي في قطاع غزة، عبر تكرار استهداف عناصر الشرطة والأمن "بهدف ثنيهم عن القيام بواجبهم في حماية الجبهة الداخلية ومواجهة العصابات المسلحة التي تعمل تحت إمرته".

وأكدت الوزارة أن هذا الاستهداف "لن يحقق أهدافه، وستواصل الأجهزة الشرطية والأمنية ملاحقة اللصوص والمتعاونين مع الاحتلال وضربهم بيد من حديد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين