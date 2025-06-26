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القضاء الأسترالي يُدين "ABC" لفصلها مذيعة دعمت غزة

26 يونيو 2025 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

أصدرت محكمة أسترالية -الأربعاء- حكما لصالح مذيعة قامت شبكة "إيه بي سي" بفصلها بعد أن كتبت منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقدمت الشبكة -التي يعتبرها أستراليون كُثر محايدة- اعتذارها بعد أن صدر بحقها قرار يلزمها بدفع تعويض قدره 70 ألف دولار أسترالي (نحو 46 ألف دولار أميركي) لأنطوانيت لطوف، بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى لم تُحدد بعد.

وقال المدير العام لشبكة "إيه بي سي" هوغ ماركس "نأسف لكيفية التعامل مع قرار فصل السيدة لطوف وما سببه لها من معاناة".

وقال القاضي الفدرالي داريل رانجيا في قراره إن الشبكة انتهكت قانون العمل عندما اتخذت قرار فصل لطوف بسبب "آرائها السياسية المعارضة للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شاركت لطوف على إنستغرام تقريرا مصورا لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول الحرب في غزة، أرفقته بتعليق قالت فيه "هيومن رايتس ووتش تُدين المجاعة كأداة حرب".

وتم فصلها على الفور، بعد 3 أيام من بدء عقد عمل مؤقت، ورفعت قضية إثر ذلك.

المصدر / وكالات
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