مهندس صفقة شاليط: لا مبرر لاستمرار القتال بغزة وترامب قادر على إيقاف الحرب

متابعة/ فلسطين أون لاين

اتهم الناشط اليساري والوسيط السابق في صفقة شاليط، غرشون باسكين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"استغلال الحرب على غزة" للحفاظ على ائتلافه السياسي، معتبرًا أن العمليات العسكرية الجارية "لم تعد مبررة إنسانيًا ولا ضرورة عسكرية لها".

وفي مقابلة مع صحيفة معاريف العبرية، وجّه باسكين انتقادات لاذعة لاستمرار القتال في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل "تقتل يوميًا قرابة 100 فلسطيني، معظمهم مدنيون".

وتساءل باسكين: "قتل سبعة جنود إسرائيليين آخرين في غزة من أجل ماذا؟ طالما أن هناك جنودًا إسرائيليين على الأرض، فإن حماس ستواصل القتال"، مؤكدًا أن وجود الاحتلال في القطاع هو ما يُبقي جذوة المقاومة مشتعلة.

وذهب باسكين أبعد من ذلك حين قال: "هذه حرب لإنقاذ المسيرة السياسية لبنيامين نتنياهو... هو يستخدمها كأداة لحماية ائتلافه من الانهيار"، مؤكّدًا أن أي مكاسب سياسية جناها نتنياهو من الحرب مع إيران "لن تدوم"، لأن "الجمهور لن ينسى إخفاقات السابع من أكتوبر".

وكشف باسكين أن حركة حماس أبلغته رسميًا منذ سبتمبر 2024 – كتابة وباللغتين العربية والإنجليزية – استعدادها لصفقة شاملة تشمل: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب، التخلي عن الحكم في غزة، والانخراط في عملية إعادة إعمار بقيادة سلطة فلسطينية مدعومة عربيًا.

كما أشار باسكين إلى حادثة اعتبرها كاشفة لاعتماد إسرائيل المطلق على واشنطن، بقوله: "حين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف غارة إضافية على إيران، امتثل نتنياهو فورًا"، داعيًا في ختام حديثه إلى ضغط مماثل على الملف الفلسطيني، وخاطب ترامب مباشرة قائلاً:"لا تنتظر يومًا آخر، افعل ما يجب فعله الآن. التحرك الفوري سيمنع سقوط المزيد من الضحايا من سكان غزة والإسرائيليين على حد سواء".

المصدر / فلسطين أون لاين