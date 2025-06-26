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حماس تشيد بشجاعة وبسالة أهالي الضَّفَّة في التَّصدِّي لهجمات المستوطنين

26 يونيو 2025 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
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مستوطنون اعتداءات مستوطنين
متابعة/ فلسطين أون لاين

أشاد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، بشجاعة وبسالة أهالي بلدة ترمسعيا وكل مناطق الضفة الذين يتصدون لهجمات المستوطنين الإرهابيين واعتداءاتهم على أراضيهم وممتلكاتهم.

وأكد شديد، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن تواصل جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية لن ينال من ثبات وصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه ولن يحقق للاحتلال أوهامه بالضم والتهجير.

وقال شديد إن على الاحتلال أن يتحمل عواقب جرائمه واعتداءاته المستمرة على محافظات الضفة، التي لن تفرط بخيار المقاومة مهما تمادى الاحتلال في بطشه.

كما أكد أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وكل شعب يرزح تحت الاحتلال، وأنه سيواصل الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الطرق الممكنة لصد هذا العدوان المتصاعد.

وتصدى أهالي بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، اليوم الخميس، لهجوم واسع شنه المستوطنون على أطراف البلدة، حيث أشعلوا النار في أراضي المواطنين.

ورشق أهالي ترمسعيا وشبابها الثائر، المستوطنين بالحجارة وتمكنوا من إجبارهم على التراجع عن أطراف البلدة.

وتتعرض ترمسعيا ومعها قرى شمال شرق رام الله (المغير، أبو فلاح، سنجل، كفر مالك، الطيبة، دير جرير، المزرعة الشرقية) لاعتداءات متكررة ويومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تتمثل بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وإحراق للمحاصيل الزراعية، وإغلاق مدخل تلك البلدات.

وخلال هذا الأسبوع، قتل المستوطنون وقوات الاحتلال التي توفر الحماية لهم، أربعة مواطنين بينهم طفل، في بلدة كفر مالك.

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#الضفة #بلدة ترمسعيا

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