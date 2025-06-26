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كتائب القسام تقنص جنديًّا إسرائيليًّا شرقي مدينة غزة

26 يونيو 2025 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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كتائب القسام تقنص جنديًّا إسرائيليًّا شرقي مدينة غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تنفيذ عملية قنص استهدفت جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، مساء الأربعاء، إن مجاهديها، وبعد عودتهم من خطوط الاشتباك، أكدوا قنص جندي صهيوني قرب تلة المنطار، شرق حي الشجاعية، وذلك بتاريخ 23 يونيو 2025.

وتقع منطقة تلة المنطار ضمن المناطق الشرقية لحي الشجاعية، والتي تشهد منذ أيام اشتباكات ضارية وعمليات نوعية تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد القوات المتوغلة في قطاع غزة، وسط محاولات متكررة من جيش الاحتلال لتحقيق تقدم ميداني هناك.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 866 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الشجاعية

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