الأورومتوسطي: "إسرائيل" تفعل كل ما بوسعها لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في غزَّة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنَّ "إسرائيل" تفعل كل ما بوسعها لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في قطاع غزة، وتعمل على إحباط أي مبادرات محلية في هذا الشأن.

وقال الأورومتوسطي، اليوم الخميس، إنه "بعد ساعات قليلة من نجاح مبادرة محلية في تأمين وصول شاحنات مساعدات إلى مستودعات بعض المنظمات الإغاثية في مدينة غزة، قررت "إسرائيل" منع إدخال المساعدات إلى شمالي القطاع".

وأوضح، أنَّ الادعاء الإسرائيلي المكرر وغير الصحيح بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة تسرق المساعدات يأتي لتبرير منع دخول الغذاء والدواء والوقود إلى غزة.

وأضاف، أنّ "منظمة "أنيرا"، وهي منظمة إغاثة دولية تعمل في غزة، أكدت وصول المساعدات بسلام إلى مستودعاتها داخل القطاع".

وأشار الأورومتوسطي إلى أنَّ "إسرائيل" لا تقدم أي أدلة موضوعية على مزاعمها بسرقة الفصائل للمساعدات، وتتذرع بذلك لصرف الانتباه عن الاستخدام المتعمد للتجويع كسلاح حرب.

وتابع "‏أكثر من نصف سكان غزة يواجهون حاليًا أزمة جوع كارثية، وخلال شهر مايو وحده، أُدخل أكثر من 5,000 طفل للمستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد".

وطالب المجتمع الدولي برفض مزاعم "إسرائيل" بشأن سرقة المساعدات والتي فنّدتها مرارًا وكالات الإغاثة.

وشدد المرصد الحقوقي على أنَّ جميع الكيانات ذات العلاقة يجب أن تضغط على "إسرائيل" للسماح بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا قيود أو شروط.

المصدر / فلسطين أون لاين