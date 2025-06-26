مجزرةٌ دامية.. 14 شهيدًا وإصابات بقصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في دير البلح

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الخميس، مجزرةً دامية بحق مجموعة من المواطنين قرب دوار البركة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال استهدفت تجمعًا للمواطنين قرب دوار البركة وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 14 شهيدًا وإصابة آخرين.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة، إنَّ 103 شهداء و 219 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,936 شهيدًا و 20,417 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,259 شهيدًا و 132,458 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



المصدر / فلسطين أون لاين