الصِّحَّة: 5,936 شهيدًا و 20,417 إصابة منذ استئناف الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 103 شهداء و 219 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,936 شهيدًا و 20,417 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,259 شهيدًا و 132,458 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



المصدر / فلسطين أون لاين