بينهم أسرى محررون.. اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية، طالت أكثر من 40 مواطناً بينهم صحفيون وطلبة جامعيون وأسرى محررون.

في مدينة نابلس، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات موسعة، طالت 14 مواطناً، منهم الصحفي مجاهد طبنجة، والطالب الجامعي محمد الخليلي، والأسير المحرر مطيع العالول، إلى جانب عدد من الشبان من أحياء متفرقة في المدينة. كما اعتُقل الطالب صهيب بشكار من المساكن الشعبية شرق المدينة.

وفي محافظة بيت لحم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر علي العروج، أحد محرري صفقة "طوفان الأحرار"، واعتقلت مواطنين آخرين من بلدتي العبيدية والخضر، كما اقتحمت قرية العروج واعتقلت أكثر من 20 مواطنًا لم تُعرف هويتهم بعد.

أما في محافظة قلقيلية، فقد اعتُقل أربعة شبان، بينهم إسلام الطويل من قرية فرعتا، ومحمود أبو رياش من حي كفر سابا، حيث شهدت المنطقة تخريبًا لصرح الشهداء في الحي ذاته.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال وائل جبارين شقيق الأسير موسى جبارين، والشاب مراد الفروخ.

تأتي هذه الاعتقالات ضمن سياسة التصعيد المستمر التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة، حيث تتكرر المداهمات الليلية وتستهدف مختلف فئات المجتمع.

قائمة المعتقلين:

- الصحفي مجاهد طبنجة – خلة العامود – نابلس

- المحرر مهند طبنجة – خلة العامود – نابلس

- المحرر مطيع حسام العالول – شارع الجامعة – نابلس

- المحرر عماد الدين البظ – عسكر البلد – نابلس

- المحرر براء رمزي دويكات – عسكر البلد – نابلس

- أحمد دويكات – بلاطة البلد – نابلس

- المحرر موسى دويكات – بلاطة البلد – نابلس

- الطالب الجامعي محمد ماهر الخليلي – شارع تل – نابلس

- عبادة أبو سير – جسر التيتي – نابلس

- جهاد أبو سير – جسر التيتي – نابلس

- المحرر أمير السركجي – شارع السلام – نابلس

- أسيد النعنع – الجبل الشمالي – نابلس

- عبد الله البيتاوي – الضاحية – نابلس

- يوسف بسام دويكات – الضاحية – نابلس

- المحرر عميد حجازي – نابلس

- الطالب الجامعي صهيب بشكار – المساكن الشعبية – نابلس

- المحرر علي العروج (محرر في طوفان الأحرار) – مدينة بيت لحم – بيت لحم

- عامر ربايعة – العبيدية – بيت لحم

- ضياء خضر صلاح – الخضر – بيت لحم

- محمود عمر أبو رياش – حي كفر سابا – قلقيلية

- نزار عدوان – حي كفر سابا – قلقيلية

- إبراهيم منصور الكردي – حي كفر سابا – قلقيلية

- إسلام الطويل – فرعتا – قلقيلية

- وائل موسى جبارين (شقيق الأسير موسى شاكر جبارين) – الخليل

- مراد طلال الفروخ – الخليل

المصدر / مكتب إعلام الأسرى