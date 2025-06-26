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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

26 يونيو 2025 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر مقدسية، أن أعداداً من المستوطنين أدّوا طقوساً تلمودية ورقصات استفزازية في باحات المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى بحجة حالة الطوارئ عقب الحرب مع إيران، ضمن محاولاتها المتصاعدة لفرض السيادة الكاملة عليه وترسيخها بالقوة.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في الرباط في باحاته، وذلك بعد أن أعادت قوات الاحتلال فتح أبوابه، عقب إغلاق دام 12 يوما.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد والنفير، والتصدي لقرارات الاحتلال التي تحاول تخفيض أعداد المصلين، مؤكدة على أهمية التوجه المكثف إلى الأقصى بعد إعادة فتحه، وأداء الصلوات فيه، باعتبار ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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