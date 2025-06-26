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3 شهداء وإصابات خلال هجوم المستوطنين على كفر مالك شرق رام الله

26 يونيو 2025 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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3 شهداء وإصابات خلال هجوم المستوطنين على كفر مالك شرق رام الله

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة آخرين بالرصاص الحي، خلال هجوم لمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على بلدة كفر مالك شرق رام الله.

وقالت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب سبعة آخرين برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال في بلدة كفر مالك.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ طواقمها تعاملت مع عدة إصابات من كفر مالك، وجرى نقلهم إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث وصفت جروح عدد منهم بالخطرة.

وأعلنت مصادر محلية أن الشهداء هم لطفي صبري بعيرات ، ومرشد نواف حمايل ،محمد قاهر الناجي.

وهاجم عشرات المستوطنين مساء أمس الأربعاء بلدة كفر مالك، وأحرقوا مركبات ومنازل لمواطنين في البلدة، وسط محاولات من مواطني البلدة والقرى المجاورة التصدي لهم.

وذكرت مصادر محلية أن نحو 15 مركبة محملة بالمستوطنين هاجموا المنازل وأضرموا النيران في الممتلكات، ما أدى لاندلاع مواجهات خلال محاولة الأهالي التصدي لهم.

وتدخلت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين، حيث أطلق الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين فأصابت عدداً كبيراً منهم.

وقبل يومين، قتلت قوات الاحتلال لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي للناشئين، الطفل عمار معتز حمايل (13 عاما) بإطلاق رصاص بشكل مباشر عليه في البلدة.

المصدر / وكالات
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