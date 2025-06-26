شلال دمٍ لا يتوقَّف.. تطورات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 629 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن ما يسمى بـ"مراكز المساعدات الأمريكية–الإسرائيلية"، التي أقامها الاحتلال منذ 27 مايو، تحوّلت إلى مصائد موت جماعي استهدفت المدنيين المُجوّعين، وأسفرت خلال شهر واحد فقط عن استشهاد 549 فلسطينياً، وإصابة 4,066 آخرين، وفقدان 39، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 5,936 شهيدًا و 20,417 إصابة.

وأعلنت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 56,259 شهيدًا و 132,458 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

واصلت قوات الاحتلال، استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم أطفال، في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط تفاقم الكارثة الإنسانية وندرة المواد الغذائية والطبية.

وأفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس بوصول شهيد جراء قصف استهدف منزلًا في منطقة السكة وسط المدينة، جنوب قطاع غزة، وتبين أن الشهيد هو مصطفى محمد العسولي، وفق مصادر محلية.

وفي تطور أخر، أعلن المستشفى المعمداني في جنوب مدينة غزة عن استشهاد رضيع يبلغ من العمر شهرين يُدعى أحمد بهاء طليب، نتيجة مضاعفات سوء التغذية، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الأساسية.

وفي منطقة وادي غزة، جنوب شارع صلاح الدين، استشهد عدد من المواطنين وأصيب ثمانية آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، جراء استهداف قوات الاحتلال لتجمع مواطنين كانوا في انتظار المساعدات الإنسانية.

كما أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بوصول شهيدين وهما: فراس الشوربجي والطفل حمزة علاء صيام، إضافة إلى ثلاث إصابات أخرى، إثر قصف جوي استهدف تجمعًا للمواطنين في منطقة "مخيم 5" بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس، استشهد خمسة مواطنين إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة ودراجة نارية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 18 مواطنًا وأصيب عشرات آخرون، في قصف استهدف تجمعًا قرب دوار البركة وسط قطاع غزة، من بين الشهداء:

هيثم بسام أبو عيسى ونجله أمير

عبد الله خالد أبو مخدة

أمير ناهض أبو عيسى

ناهض أبو عيسى

موسى أبو عيسى

جابر أبو عيسى

إبراهيم أبو هدبة

إبراهيم منير أبو غراب

محمد أحمد أبو سيف

محمود عادل أبو شنب

هشام محمد أبو سمرة

أشرف ناصر أبو عويلي

محمود عادل أبو شرخ

وارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البرش في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال تجمعاً للأهالي بوادي العرايس في حي الزيتون شرق غزة.

ارتكب الاحتلال مجزرة دامية في ساعات الليل الأولى عقب قصفه منزلًا لعائلة "مطلق" قرب مدرسة الروم الأرثوذكس على دوار كيرفور، غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر صحفية، أنَّ 9 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وقصفت مسيرة الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط جسر وادي غزة.

وأُصيب مواطنان جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عقل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل 5 شهداء ومصابون إلى مشفى الشفاء في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال نسف مبانٍ سكنية شرق حي التفاح، شرق مدينة غزة، فيما أُصيب مواطنون في قصف مسيرة للاحتلال محيط مفترق ابو صرار شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين