شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الإبادة الجماعية في غزَّة تدخل يومها الـ 629

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 629 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن ما يسمى بـ"مراكز المساعدات الأمريكية–الإسرائيلية"، التي أقامها الاحتلال منذ 27 مايو، تحوّلت إلى مصائد موت جماعي استهدفت المدنيين المُجوّعين، وأسفرت خلال شهر واحد فقط عن استشهاد 549 فلسطينياً، وإصابة 4,066 آخرين، وفقدان 39، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 56,156 شهيدًا و 132,239 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، من بينهم 5,833 شهيدًا، 20,198 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية على غزة في 18 مارس الماضي.



وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتكب الاحتلال مجزرة دامية في ساعات الليل الأولى عقب قصفه منزلًا لعائلة "مطلق" قرب مدرسة الروم الأرثوذكس على دوار كيرفور، غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في غارة للاحتلال استهدفت خيمة نازحين من عائلة أبو عرب بحي المجايدة في مواصي خانيونس.

ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وقصفت مسيرة الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط جسر وادي غزة.

وأُصيب مواطنان جراء قصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عقل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل 5 شهداء ومصابون إلى مشفى الشفاء في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال نسف مبانٍ سكنية شرق حي التفاح، شرق مدينة غزة، فيما أُصيب مواطنون في قصف مسيرة للاحتلال محيط مفترق ابو صرار شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين