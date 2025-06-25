مظاهرة حاشدة في باريس تنديدًا بجرائم الاحتلال والحرب على إيران

متابعة/ فلسطين أون لاين

نظّمت شخصيات عربية، وأحزاب سياسية، ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة الفرنسية باريس مساء الثلاثاء، فعالية مناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وللحرب التي شنّها الكيان الصهيوني على إيران، وذلك في ميدان القديس أوغسطين.

وجاءت التظاهرة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث طالب المشاركون بوقف العدوان على إيران وإيقاف الحملة الممنهجة ضدها.

حمل المتظاهرون لافتات وأعلامًا إيرانية، تندد بالدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية ضد إيران، وتطالب بوقف الدعم الغربي لإسرائيل، سواء أموالًا أو موارد من جيوب المواطنين الأوروبيين والأمريكيين.

وشارك في التظاهرة الحاشدة "مجموعة الأغلبية" في البرلمان الفرنسي، المعروفة باسم "فرنسا المتمردة"، بقيادة المرشح الرئاسي الفرنسي جون لوك ميلونشون. وألقى النائب الفرنسي عن الحزب، إريك كوكريل، كلمة استعرض فيها مقارنة بين الدعم الغربي للحرب في أوكرانيا والحرب التي قادتها إسرائيل ضد إيران مؤخرًا، مؤكّدًا أن كلا النزاعين يمثلان استنزافًا لأوروبا والولايات المتحدة على حساب تحقيق مكاسب تذكر لإسرائيل.

كما شارك في التظاهرة ائتلاف "الطوارئ من أجل فلسطين" (Urgences Palestine)، بالإضافة إلى ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان، وعدد من الجهات السياسية والمدنية في فرنسا.











المصدر / فلسطين أون لاين