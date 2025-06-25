ممداني يتصدر انتخابات بلدية نيويورك.. من هو المرشح الذي يواجه (إسرائيل) داخل أمريكا؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

سلّطت وسائل إعلام أمريكية الضوء على تصدّر عضو مجلس ولاية نيويورك، زهران ممداني، نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك، ليصبح في حال فوزه بالانتخابات العامة أول مسلم وأول شخص من أصول جنوب آسيوية يتولى المنصب.

وحصل ممداني، المعروف بمواقفه التضامنية مع فلسطين، على 43.5% من الأصوات متقدماً على 10 مرشحين، أبرزهم الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو، وفق ما ذكرت نيويورك تايمز.

من أوغندا إلى نيويورك.. سياسي بهوية اشتراكية داعمة لفلسطين

وُلد زهران ممداني عام 1991 في أوغندا لعائلة هندية الأصل، وانتقل إلى نيويورك وهو في السابعة من عمره. حصل على الجنسية الأمريكية عام 2018، وبرز لاحقاً كصوت تقدمي صاعد داخل الحزب الديمقراطي.

درس ممداني في جامعة بودوين حيث أسّس جمعية "الطلاب الداعمين للعدالة في فلسطين"، وبرز منذ شبابه كمدافع عن حقوق الفلسطينيين، ورافض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

مواقف حاسمة من إسرائيل: "لو كنتُ عمدة لاعتقلت نتنياهو"

عرف ممداني بموقفه الحازم ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لحركة المقاطعة BDS. وفي أكتوبر 2023، هاجم إعلان الحرب على غزة وقطع الكهرباء عن المدنيين قائلاً إن "دعوات أعضاء الكنيست لنكبة جديدة تقود إلى الإبادة الجماعية".

كما رفض التوقيع على قرار في مجلس ولاية نيويورك يعترف بـ"استقلال إسرائيل"، وقال إن مدينة نيويورك يجب أن تتماشى مع القانون الدولي، مضيفاً: "لو كنتُ عمدة، لتم اعتقال نتنياهو عند قدومه إلى المدينة تنفيذاً لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية".

ينتمي ممداني إلى عائلة مثقفة؛ والدته المخرجة الشهيرة ميرا ناير رفضت حضور مهرجان حيفا السينمائي عام 2013 "إلا بعد سقوط الأسوار"، وزوجته الفنانة السورية راما دوجي تعبّر عن دعمها لفلسطين من خلال رسوماتها التي تنشرها عبر إنستغرام.

المصدر / الأناضول