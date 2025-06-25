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محلل إسرائيلي: (إسرائيل) تغرق في مستنقع غزة بلا أهداف واضحة

25 يونيو 2025 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
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محلل إسرائيلي: (إسرائيل) تغرق في مستنقع غزة بلا أهداف واضحة
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال آفي أشكنازي، المحلل في صحيفة معاريف العبرية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 628 يومًا تمثل فشلًا استراتيجيًا كبيرًا لحكومة بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن "الوقت قد حان للقول ذلك بصوت عالٍ".

وأوضح أشكنازي أن الجيش الإسرائيلي حقق "إنجازات عسكرية حاسمة" في جبهات إيران وسوريا ولبنان، لكنه غارق في مستنقع غزة، حيث لم تُحقق إسرائيل أي من أهدافها، ولم تتمكن حتى الآن من بلورة رؤية واضحة لمسار الحرب أو أهدافها النهائية.

وأضاف: "ممارسة الضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى ليس هدفًا لحرب، بل مجرد أمنية"، متسائلًا: "ما هو هدف إسرائيل من هذه الحرب؟ هل هو احتلال غزة؟ إسقاط حكم حماس؟ إقامة إدارة عسكرية؟ أم فقط تحرير الأسرى؟".

وأشار أشكنازي إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدًا لحرب طويلة الأمد، ولم يتوقع حجم القدرات التي تمتلكها المقاومة، سواء على مستوى الأنفاق والتحصينات، أو القدرة على الصمود الميداني، معتبرا أن ما حدث مع وحدة سلاح الهندسة القتالية في خانيونس يوم أمس يعبّر بوضوح عن حجم الإخفاق.

واختتم بالقول: "الجنرالات الإسرائيليون لم تكن لديهم أدنى فكرة عن كيفية خوض معركة غزة قبل السابع من أكتوبر، ويبدو أنهم لا يزالون عاجزين عن إدارتها حتى اليوم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة

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