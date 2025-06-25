الأورومتوسِّطيَّ يدعو للتَّحرُّك الفوريِّ لوقف "مجازر مراكز المساعدات" بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك بشكل جماعي وفعّال لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في محيط مراكز توزيع المساعدات بقطاع غزة.

وقال المرصد في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الوقت قد حان لتجاوز الإدانات الشكلية واتخاذ موقف دولي حازم يُلزم إسرائيل بوقف المجازر التي تُرتكب يوميًا بحق الفلسطينيين الجوعى والمُحاصَرين أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية".

وحثّ المرصد الكيانات الدولية على تفعيل أدواتها القانونية والمؤسسية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وكشف تداعياتها، وضمان عدم تحوّل العمل الإنساني إلى غطاء لإدامة جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار البيان إلى أن دعم عمل وكالة "أونروا" يجب أن يكون أولوية إنسانية عاجلة، باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل الإغاثي في القطاع، خاصة في ظل التهديدات المستمرة لتجفيف مصادر تمويلها.

وطالب المرصد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياته في توثيق الجرائم الواقعة، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وتقديم توصيات واضحة وعلنية بشأن المساءلة والمحاسبة، مع ضرورة تحرك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتعزيز آليات التوثيق الميداني للحوادث الدامية.

كما دعا المرصد برنامج الأغذية العالمي إلى تفعيل منظومة رصد وإبلاغ شفافة لحوادث استهداف المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات، مؤكدًا أن تقديم أدلة تقنية من قبل منظمة الصحة العالمية أمام الهيئات القضائية الدولية يمكن أن يُعزز المسارات القانونية لمحاسبة المتورطين الإسرائيليين.

وأكد البيان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملزمة ببذل جهود علنية وضاغطة لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تيسير عمليات إجلاء الجرحى وانتشال جثث الضحايا من مناطق الخطر.

واختتم المرصد بالتأكيد على أن "الوضع الإنساني في غزة بلغ نقطة حرجة لا تحتمل الصمت"، مشددًا على ضرورة الضغط العلني، السياسي والقانوني، على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ما أسماه "آلية المساعدات القاتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين