مجازر يوميَّة تحت غطاء المساعدات: 549 شهيدًا في "مصائد الموت" بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن ما يسمى بـ"مراكز المساعدات الأمريكية–الإسرائيلية"، التي أقامها الاحتلال منذ 27 مايو، تحوّلت إلى مصائد موت جماعي استهدفت المدنيين المُجوّعين، وأسفرت خلال شهر واحد فقط عن استشهاد 549 فلسطينياً، وإصابة 4,066 آخرين، وفقدان 39، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

وأكد المكتب الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم "المساعدات" كأداة قتل ممنهجة، حيث يتم استدراج المدنيين ثم إطلاق النار عليهم بدم بارد، ضمن نمط متكرر وموثّق يومياً، مطالباً بفتح المعابر فوراً ورفع الحصار لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 2.4 مليون مدني محاصر في قطاع غزة، بينهم مليون و100 ألف طفل.

ووثق المكتب الحكومي إحصائية بأعداد الشُّهداء والمصابين والمفقودين من المدنيين المُجوَّعين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مصائد الموت، "مراكز المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية"، بمحافظات قطاع غزة من تاريخ 27 مايو 2025 إلى تاريخ 25 يونيو 2025:

▪️الثلاثاء 27 مايو 2025:

3 شهداء، 46 مصاباً.

▪️الأربعاء 28 مايو 2025

10 شهداء، 89 مصاباً.

▪️الأحد 1 يونيو 2025

35 شهيداً، 232 مصاباً.

▪️الاثنين 2 يونيو 2025

26 شهيداً، 122 مصاباً.

▪️الثلاثاء 3 يونيو 2025

27 شهيداً، 127 مصاباً.

▪️الجمعة 6 يونيو 2025

8 شهداء، 142 مصاباً.

▪️الأحد 8 يونيو 2025

11 شهيداً، 193 مصاباُ.

▪️الاثنين 9 يونيو 2025

11 شهيداً، 249 مصاباً.

▪️الثلاثاء 10 يونيو 2025

36 شهيداً، 295 مصاباً.

▪️الأربعاء 11 يونيو 2025

57 شهيداً، 363 مصاباً.

▪️الخميس 12 يونيو 2025

21 شهيداً، 294 مصاباً.

▪️الجمعة والسبت 13 و14 يونيو 2025

29 شهيداً، 380 مصاباً.

▪️الأحد 15 يونيو 2025

26 شهيداً، 117 مصاباً.

▪️الاثنين 16 يونيو 2025

38 شهيداً، 182 مصاباً.

▪️الثلاثاء 17 يونيو 2025

59 شهيداً، 200 مصاب.

▪️الأربعاء 18 والخميس 19 يونيو 2025

12 شهيداً، 172 مصاباً.

▪️الجمعة 20 يونيو 2025

26 شهيداً، 87 مصاباً.

▪️السبت 21 يونيو 2025

15 شهيداً، 176 مصاباً.

▪️الأحد 22 والاثنين 23 يونيو 2025

17 شهيداً، 136 مصاباً.

▪️الثلاثاء 24 يونيو 2025

49 شهيداً، 197 مصاباً.

▪️الأربعاء 25 يونيو 2025

33 شهيداً، 267 مصاباً.

📍 العدد الإجمالي للضحايا:

🔸 549 شهيداً

🔸 4066 إصابةً

🔸 39 مفقوداً

وأكد المكتب الحكومي، أن ما يحدث في هذه "المراكز" هو جريمة حرب مكتملة الأركان يتحمل مسؤوليتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل رئيسي ومباشر، وندين بأشد العبارات هذه الجريمة المستمرة، حيث يجري استدراج المُجوّعين المدنيين ثم إطلاق النار عليهم بدمٍ بارد وممنهج وبشكل يومي ووفق مواعيد محددة.

وحذر العالم من استمرار هذا النمط الدموي الذي يرعاه الاحتلال تحت غطاء "المساعدات"، ونطالب بفتح تحقيق دولي عاجل، ووقف هذه الجريمة المنظمة، ومحاسبة كل من يتواطأ فيها سياسياً أو ميدانياً أو لوجستياً.

كما طالب بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة بينهم مليون و100 ألف طفل وأكثر من نصف مليون امرأة.