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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

25 يونيو 2025 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

ويُعد هذا الاقتحام الأول بعد إغلاق استمر 12 يوماً للمسجد الأقصى المبارك على خلفية التصعيد العسكري الأخير مع إيران.

ومن جهته، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إنَّ "إسرائيل" استغلت أجواء الحرب سواء تلك التي شنتها على غزة ولاحقا في حربها على إيران لتشديد القيود على الأقصى بما أدى إلى حرمان مئات آلاف المصلين من الوصول إليه وأداء الصلوات فيه.

وأوضح الشيخ صبري، أنَّ إجراءات الاحتلال تأتي ضمن "أطماع إسرائيلية بالمسجد وضمن محاولات سحب الصلاحيات من دائرة الأوقاف الإسلامية؛ باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد".

وأشار إلى أنّ ما يجري في المسجد الأقصى يأتي أيضا لـ"منع المصلين من الوصول للمسجد"، في سياسة "مقلقة ومرفوضة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحامات في الأقصى

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