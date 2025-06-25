ما دلالات الكمائن النَّوعيَّة التي نفَّذتها المُقاومة في خانيونس؟ قراءةٌ تحليليَّة

قال المحلل السياسي إياد القرا، إنَّ عملية خانيونس كشفت مجددًا حجم الورطة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، فمقتل 7 من ضباط وجنود الاحتلال على يد مقاومين لا يملكون إلا أجسادهم وإرادتهم، أعاد رسم معادلة التفوق من جديد.

وأوضح القرا، اليوم الأربعاء، أنّ العملية سبقها عدة كمائن واستهدافات نوعية في خانيونس وجباليا، تؤكد أن المعركة لم تنتهِ، وأن المقاومة ما زالت تملك القدرة والمباغتة.

وأضاف، "نتنياهو، الذي عاد من حربه ضد إيران مدعيًا النصر، يقف اليوم عاجزًا أمام هزيمة موضعية في خانيونس، المدينة التي اقتحمها جيشه أربع مرات خلال عامين، وخرج منها في كل مرة مثقلًا بالخسائر".

وأشار إلى أنَّ العجز السياسي والعسكري بات واضحًا، "فجيش يمتلك أقوى التقنيات فشل في إنقاذ جنوده من نار رجال يحملون قذائف محلية الصنع ويقاتلون على أرضهم".

وأكد القرا أنَّ ما جرى سيعيد تسليط الضوء مجددًا على غزة، بعد أن حاول رئيس أركان الاحتلال تحويلها إلى ساحة استعراض، لكن اليوم… في خانيونس، دُفنت أوهامه تحت الرمال، واحترقت عرباته في الوحل الذي لا خروج منه دون ثمن.

وصباح اليوم، كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تفاصيل جديدة حول الحدث الأمني الذي وصفته بـ"الصعب" وأوقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى في قطاع غزَّة.

وقالت الإذاعة في بيان، إنّ الكمين وقع مساء أمس الثلاثاء عند الساعة 17:30، حيث تم تلقي أول بلاغ عن ناقلة جنود مدرعة من نوع “بوما” تابعة لقوات الهندسة القتاليّة وقد اشتعلت فيها النيران.

وأشارت إلى أنّ التحقيق الأولي كشف أن مقاومًا واحدًا اقترب من الناقلة وألصق بها عبوة ناسفة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال الناقلة بالكامل. وأضافت "تم استدعاء قوات إطفاء عسكرية إلى المكان وبذلوا جهودًا لإطفاء ناقلة الجنود المشتعلة"، مضيفةً أنه "تم إحضار جرافة من نوع D9 إلى الموقع وغطت الناقلة بالرمال في محاولة لإطفائها، لكن كل محاولات الإطفاء باءت بالفشل".

وأوضحت الإذاعة، أنَّ القرار الذي تم اتخاذه في الميدان خلص إلى سحب ناقلة الجنود إلى داخل الأراضي المحتلة، وهناك مواصلة جهود الإطفاء. تم جرّ ناقلة “بوما”، أولاً إلى شارع صلاح الدين في خانيونس، ومن هناك إلى خارج قطاع غزة، بينما كان الجنود السبعة لا يزالون بداخلها.

وتابعت "فقط عندما وصلت الناقلة إلى داخل الأراضي المحتلة، نجحوا في إطفائها، وتم استدعاء قوات إنقاذ ومروحيات إلى المكان، لكن لم يبقَ أحد من الجنود على قيد الحياة، ولم يكن هناك من يمكن إنقاذه من ناقلة “بوما” المحترقة. جميع الجنود السبعة قُتلوا".

وذكرت، أنَّ مهمة تحديد هوية الجنود القتلى استغرقت ساعات طويلة، وبعد عملية التعرف على الجثث، تم إبلاغ عائلات القتلى الليلة الماضية.

ومن جهتها، أعلنت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذها عمليةً نوعيَّة أوقعت جنود الاحتلال قتلى وجرحى في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنَّ المجاهدين تمكنوا عصر أمس الثلاثاء من تدمير جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" معدة مسبقًا ما أدى لاشتعال النيران فيها لمدة ساعة".

وأضافت "وبعد تقدم جرافة عسكرية أخرى للإنقاذ تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" في منطقة التوحيد بمعن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع".

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين