"بينهم صحفيون ومحررون".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتداءات وتنكيل ومصادرة ممتلكات، وتركزت بشكل خاص في محافظات الخليل وطوباس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنًا من مدينة الخليل وبلداتها، بعد التنكيل بهم خلال اقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها، من بينهم:

مؤمن عويضة عبد الكريم مسك، كريم مسك، يوسف غسان النتشة، زيد طارق النتشة، أنس النتشة، حمودة حسين النتشة، عبد الله القواسمي، حسين أحمد الحيح من صوريف، ونذير محمد كامل نصار من دورا.

كما اعتقلت ثلاثة أسرى محررين من بلدة بيت أمر: سليمان جودت سليمان بحر (25 عامًا)، كريم إبراهيم حمدي أبو مارية (27 عامًا)، وخطاب وحيد حمدي أبو مارية (22 عامًا).

وأفاد الناشط محمد عوض أن الاحتلال دمر أبواب المنازل وعبث بمحتوياتها، واستولى على مبالغ مالية من منزل المحامي خالد قوقاس، وأجهزة اتصال ومركبة تعود لأسير محرر.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عامر ربايعة من بلدة العبيدية، وضياء خضر صلاح من بلدة الخضر في محافظة بيت لحم، بعد اقتحام منزليهما. كما اعتُقل يعقوب شراكة من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وفي محافظة نابلس، اعتقل الاحتلال الشقيقين ناصر وجمال متعب بعد مداهمة منزلهما في مخيم بلاطة شرق المدينة.

أما في بلدة طمون قضاء طوباس، فقد نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة، طالت أكثر من 20 مواطنًا، بينهم: الصحفي أكرم أبو شما، والأسير المحرر عماد عرسان بني عودة، والأستاذ مصطفى أبو ريحان.

وعدد من الشبان من عائلات سمارة، بني عودة، قطيشات، وأبو هيجر، بالإضافة إلى اعتقال والد المطارد سليم بني عودة، وزوجة المطارد ناصر نعيم، ونجل الأخير براء ناصر بني عودة، في محاولة للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، والشاب صدام شقير الذي سلم نفسه لقوات الاحتلال بعد الضغط عليه وعلى عائلته.

وفي بلدة يعبد غرب جنين، اعتُقل عدد من الشبان، عرف منهم: كمال سعد الدين، ربيع كمال سعد الدين، يحيى أبو شملة، عبد السلام سعد الدين، وفراس حمدوني.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وأغلقت مداخل بعض البلدات بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، في إطار سياسة التضييق الجماعي.

قائمة المعتقلين:

- مؤمن عويضة عبد الكريم مسك – الخليل

- كريم مسك – الخليل

- يوسف غسان النتشة – الخليل

- زيد طارق النتشة – الخليل

- أنس النتشة – الخليل

- حمودة حسين النتشة – الخليل

- عبد الله القواسمي – الخليل

- حسين أحمد الحيح – صوريف – الخليل

- ليث محمد حسن غنيمات – صوريف – الخليل

- نذير محمد كامل نصار – دورا – الخليل

- المحرر سليمان جودت سليمان بحر – بيت أمر – الخليل

- المحرر كريم إبراهيم حمدي أبو مارية – بيت أمر – الخليل

- المحرر خطاب وحيد حمدي أبو مارية – بيت أمر – الخليل

- عامر ربايعة – العبيدية – بيت لحم

- ضياء خضر صلاح – الخضر – بيت لحم

- يعقوب شراكة – بيتونيا – رام الله

- ناصر متعب – مخيم بلاطة – نابلس

- جمال متعب – مخيم بلاطة – نابلس

- صدام شقير – طمون – طوباس

- محمد عبد العزيز بشارات – طمون – طوباس

- يزن صبحي أبو هيجر – طمون – طوباس

- الصحفي أكرم أبو شما – طمون – طوباس

- المحرر عماد عرسان بني عودة – طمون – طوباس

- نهاد جميل اشتية – طمون – طوباس

- حسني علي سمارة – طمون – طوباس

- عبد القادر سمارة – طمون – طوباس

- خالد سليمان قطيشات – طمون – طوباس

- الأستاذ مصطفى أبو ريحان – طمون – طوباس

- أيمن تيسير بني عودة – طمون – طوباس

- عز الدين قطيشات – طمون – طوباس

- أحمد محمود فهد – طمون – طوباس

- خضر بني عودة – طمون – طوباس

- جودت سليمان – طمون – طوباس

- ميزر سليمان – طمون – طوباس

- انتفاض سليمان – طمون – طوباس

- يزن سامر سمارة – طمون – طوباس

- براء ناصر بني عودة نجل المطارد ناصر بني عودة – طمون – طوباس

- والد المطارد سليم بني عودة – طمون – طوباس

- زوجة المطارد ناصر نعيم – طمون – طوباس

- كمال سعد الدين – يعبد – جنين

- ربيع كمال سعد الدين – يعبد – جنين

- يحيى أبو شملة – يعبد – جنين

- عبد السلام سعد الدين – يعبد – جنين

- فراس حمدوني – يعبد – جنين

- نضال حنتولي – بلدة سيلة الظهر – جنين

- سامر محمود عبد القادر فريحات – واد برقين – جنين

المصدر / مكتب إعلام الأسرى