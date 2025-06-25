كتائب القسَّام تنشر تفاصيلَ عمليةٍ نوعيَّة أوقعت جنود الاحتلال قتلى وجرحى في خانيونس

أعلنت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، تنفيذها عمليةً نوعيَّة أوقعت جنود الاحتلال قتلى وجرحى في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنَّ المجاهدين تمكنوا عصر أمس الثلاثاء من تدمير جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" معدة مسبقًا ما أدى لاشتعال النيران فيها لمدة ساعة".

وأضافت "وبعد تقدم جرافة عسكرية أخرى للإنقاذ تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" في منطقة التوحيد بمعن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأمس الثلاثاء، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 7 جنود إسرائيليين، وإصابة 16 آخرين، إثر كمين للمقاومة الفلسطينية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، حيث فجر مقاومون عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية من نوع "بوما".

وقال الجيش إن الجنود السبعة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع "بوما" في خانيونس، وعملية إخلائهم من المكان كانت صعبة.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن جميع الجنود الذين كانوا داخل المركبة قُتلوا، ولم ينجُ أحد.

وفي حادثة أخرى في نفس المنطقة، أصيب عدد من الجنود بينهم جريح بحالة خطيرة وآخر بجروح طفيفة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جرافة.

وأعلن الجيش عن 6 من قتلاه من كتيبة الهندسة 605، وهم: الملازم ماتان شاي ياشينوفسكي، 21 عامًا، من كفار يونا، الرقيب رونيل بن موشيه، 20 عامًا، من رحوفوت، الرقيب نيف راديا، 20 عامًا، من ماليخين، الرقيب رونين شابيرو، 19 عامًا، من مزكيريت باتيا، الرقيب شاحار مانواف، 21 عامًا، من عسقلان، الرقيب مايان باروخ بيرلشتاين، 20 عامًا، من عسقلان.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين