مجازر داميّة وقصف متواصل.. طالع تطورات حربُ الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 628 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "56 ألفًا و77 شهيدا و131 ألفًا و848 مصابا".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

بيّنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم الأربعاء بلغت 92 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الجرحى جراء قصف إسرائيلي مكثف استهدف مناطق متفرقة من القطاع، من بينهم 14 شهيدًا من منتظري المساعدات الإنسانية.

ووفقًا لجهاز الدفاع المدني، فقد انتشلت طواقمه جثامين 5 شهداء من عائلة التلمس، إثر قصف استهدف منزلهم في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

أنس ياسر التلمس

شهد ياسر التلمس

تسنيم ياسر التلمس

أم أنس التلمس

لين محمود التلمس

وفي جباليا النزلة شمال القطاع، استُشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف مدفعي، هم:

عبد أحمد صبحي نصر

إيناس عمران أبو وردة

أحلام محمد تحسين نصر

وأكد مصدر طبي في المستشفى المعمداني أن جثامين أم وطفلتها وصلتا إلى المشفى عقب استهداف الاحتلال للمنطقة ذاتها.

كما وصلت إلى المستشفى المعمداني ثمانية شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "أبو عجوة" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي مخيم الشاطئ غرب المدينة، ارتقى خمسة شهداء من عائلة عقيلان بعد قصف جوي استهدف منزلهم.

وفي منطقة الثلاثيني وسط مدينة غزة، استُشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف مجموعة قرب شركة الكهرباء.

في الأثناء، أطلقت مروحيات الاحتلال نيران رشاشاتها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من جباليا البلد، بينما استهدفت طائرة مُسيّرة محيط سوق فراس في مدينة غزة.

أفادت مصادر محلية، باستشهاد الزميل الصحفي محمود عيسى أبو شربي؛ جراء قصف "إسرائيلي" جوي على شمال قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب كلية التدريب بمجمع أنصار الحكومي غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء؛ بينهم الصحفي "أبو شربي" بالإضافة لشهيدة سيدة وطفل، وعدد من الإصابات.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من شركة الكهرباء في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 6 شهداء وأصيب آخرون بينهم إصابات خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا مقابل برج النوري شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وواصل الاحتلال جرائمه بحق المجوعين منتظري المساعدات، ما أدى لارتقاء 10 شهداء وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ جيش الاحتلال دمر مغسلة الموتى في مستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس جنوب القطاع، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي آل فسيفس بعبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "سلمان"، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني بمدينة غزة، بوصول 7 شهداء من عائلة "الدحدوح" معظمهم أشلاء، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى داخل محطة الشوا للبترول على بوابة حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

والشهداء هم: صلاح فلاح الدحدوح وزوجته سلوى الدحدوح، محمد فلاح الدحدوح، أحمد صلاح الدحدوح، آلاء صلاح الدحدوح، مصطفى صلاح الدحدوح، عبد الله صلاح الدحدوح.

وأطلقت مروحية الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه منازل المواطنين شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين