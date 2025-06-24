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كمين مزدوج للمقاومة يوقِّع جنودًا قتلى وجرحى في معارك غزَّة

24 يونيو 2025 . الساعة 19:12 بتوقيت القدس
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كمين مزدوج للمقاومة يوقِّع جنودًا قتلى وجرحى في معارك غزَّة
غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، بسقوط ثلاثة قتلى من جنود جيش الاحتلال وسبعة جرحى، بينهم حالات خطيرة، جراء كمين مزدوج للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، استهدف قوة عسكرية إسرائيلية وأخرى لإنقاذ جنود.

وذكر موقع "حدشوت بزمان" العبري أن الكمين الأول استهدف قوة عسكرية، فيما استهدف الكمين الثاني قوة إنقاذ إسرائيلية أثناء عملياتها في المنطقة، وأسفر الهجومان عن اشتعال مركبات عسكرية وإحداث خسائر بشرية ومادية في صفوف الاحتلال.

ونقلت المصادر عن مروحيات عسكرية إسرائيلية تدخلها السريع لنقل الجنود القتلى والجرحى إلى المستشفيات، وسط حالة استنفار أمنية عالية في صفوف الجيش الإسرائيلي، مرجحة ارتفاع عدد القتلى إلى 7.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنه تم إبلاغ عائلات الجنود المستهدفين بالحدث الأمني الصعب بقطاع غزة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 866 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

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#غزة

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