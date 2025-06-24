"كمائن المساعدات" تحصد أرواح المُجوَّعين بغزة.. 516 شهيدًا منذ 27 مايو

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة صادمة لضحايا "مصائد الموت" المرتبطة بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية، التي بدأ العمل بها منذ 27 مايو/ أيار 2025، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من المدنيين الجائعين.

وأوضح المكتب أن عدد الشهداء المدنيين بلغ 516 شهيداً، فيما أصيب 3799 آخرون، إضافة إلى تسجيل 39 مفقوداً، وذلك خلال محاولاتهم الوصول إلى تلك المراكز للحصول على الغذاء، في ظل الانهيار الإنساني الحاد في القطاع واستمرار الحصار الخانق.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت إطلاق النار واستهداف المدنيين المتجمعين عند مراكز توزيع المساعدات، محذّراً من استمرار هذه السياسة التي وصفها بـ"المنهجية" في تجويع السكان وقتلهم أثناء بحثهم عن لقمة العيش.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الأرقام توثق جريمة إنسانية مكتملة الأركان، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وكريم إلى السكان المحاصرين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "56 ألفًا و77 شهيدا و131 ألفًا و848 مصابا".

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، وصول 79 شهيدًا وإصابة و289 آخرين إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية على مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الصحة في تقريرها اليوم على وجود أعداد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبينت أن "حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من شهداء (منتظري) المساعدات منذ 27 مايو/ أيار الماضي، ارتفع إلى 516 شهيدًا وأكثر 3 آلاف و799 مصابا" وذلك بعد اشتشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 197 خلال 24 ساعة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للفلسطينيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الأمريكية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 5 آلاف و759 شهيدا و19 ألفا و807 إصابات".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى "56 ألفا و77 شهيدا و131 ألفا و848 مصابا".

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.