غزة/ فلسطين أون لاين

بثّت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهد توثق عمليات عسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتُظهر المقاطع المصوّرة قنص عدد من الجنود الإسرائيليين، وتفجير آليات عسكرية خلال تحركها شرق المدينة، إلى جانب استهداف قوة راجلة إسرائيلية بعبوة ناسفة مباشرة، ما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح، بحسب ما بيّنته المشاهد.

وتظهر اللقطات قنص أحد جنود الاحتلال من وحدة هندسية، وإصابته بصورة مباشرة وسقوطه على الفور، وأعلن الاحتلال مقتله قبل أيام إثر قنصه مباشرة.

كما أظهرت اللقطات، وصول المقاتلين، إلى إحدى الدبابات بصورة مباشرة، وزرع عبوة ناسفة أسفلها، وتفجيرها على الفور، ثم أعاد المقاتلون الاقتراب من دبابة أخرى، وتفجيرها بعبوة ثانية والانسحاب.

ويأتي نشر هذه المشاهد في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، مقتل وإصابة عدد من جنوده في مواجهات مع فصائل المقاومة جنوبي القطاع، في المناطق الممتدة بين خان يونس ورفح.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قُتل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 866 عسكريا، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.