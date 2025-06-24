79 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "56 ألفًا و77 شهيدا و131 ألفًا و848 مصابا".

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، وصول 79 شهيدًا وإصابة و289 آخرين إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية على مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الصحة في تقريرها اليوم على وجود أعداد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبينت أن "حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من شهداء (منتظري) المساعدات منذ 27 مايو/ أيار الماضي، ارتفع إلى 516 شهيدًا وأكثر 3 آلاف و799 مصابا" وذلك بعد اشتشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 197 خلال 24 ساعة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للفلسطينيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الأمريكية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 5 آلاف و759 شهيدا و19 ألفا و807 إصابات".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى "56 ألفا و77 شهيدا و131 ألفا و848 مصابا".

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.