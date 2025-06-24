هيئة عائلات الأسرى: "هذه فرصة تاريخية ويجب عدم العودة إلى مستنقع غزة"

ترجمة عبد الله الزطمة

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مساء أمس، يمثّل فرصة تاريخية يجب استغلالها لإنهاء الحرب وضمان استعادة جميع الأسرى.

وأضافت الهيئة حسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، في بيان رسمي أن "(إسرائيل) لا يجب أن تعود إلى مستنقع غزة بعد الإنجازات العسكرية الأخيرة في إيران"، مؤكدة أن "إنهاء العملية دون استغلالها لإعادة جميع الأسرى سيكون فشلاً دبلوماسيًا كبيرًا".

وتابع البيان: "بعد 12 يومًا من التوتر المتواصل بفعل التطورات مع إيران، عاد الشعب الإسرائيلي إلى شيء من الهدوء. انتهت عملية إيران، والآن آن الأوان لإنهاء حرب الـ627 يومًا وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم، وهي الخطوة التي تمثل النصر الحقيقي".

وزعمت الهيئة أن النجاحات التي حققتها (إسرائيل) في إيران "تفتح المجال أمام إنهاء الحرب"، مشددة على وجوب عدم الغرق مجددًا في قطاع غزة، لما في ذلك من تناقض مع مصالح (إسرائيل) الأمنية والسياسية.

وشددت على أن "هذه لحظة حاسمة تتطلب اتفاقًا شاملاً يعيد جميع الأسرى دفعة واحدة، دون تمييز أو تصنيف"، مشيرة إلى أن "هذا ما ينتظره الإسرائيليون، وهو ما يفصل بينهم وبين نصر كامل".

المصدر / فلسطين أون لاين