"حماس" تنفي بيانا منسوبا إليها بشأن التصعيد العسكري في منطقة الخليج

وكالات/ فلسطين أون لاين

نفت قناة "تبيّن" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الاثنين، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من بيان منسوب للحركة فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في منطقة الخليج.

وأكدت القناة، أن البيان المتداول "مزور ولا يمت للحقيقة بصلة".

وشددت على أن الموقع الرسمي للحركة هو المرجع الوحيد والمعتمد لنشر البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عنها.

وأهابت الحركة بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل "تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المساهمة في نشر أخبار موجهة ومزيفة".

المصدر / وكالات