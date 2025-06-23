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"حماس": آلية توزيع المساعدات الصهيونية-الأمريكية "مصائد موت" مدروسة

23 يونيو 2025 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
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"حماس": آلية توزيع المساعدات الصهيونية-الأمريكية "مصائد موت" مدروسة
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة ما تُسمى "آلية توزيع المساعدات" الصهيونية-الأمريكية إلى 454 شهيدًا و3,466 مصابًا خلال أقل من شهر، يؤكد الطبيعة الإجرامية لتلك الآلية، ويكشف أنها "مصائد موت مدروسة"، تُستخدم ضمن سياسة ممنهجة للتجويع والإذلال والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن استمرار هذه الجرائم بغطاء دولي وصمت "مخزٍ"، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لوقف هذه "المجازر" وضمان وصول المساعدات الإنسانية بآلية آمنة ومستقلة، تخضع لإشراف ورقابة دوليين، بعيدًا عن تحكم الاحتلال.

وأكدت "حماس" على ضرورة تفعيل المساءلة الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزّل، مطالبةً بخطوات دولية فاعلة لفرض وقف فوري وشامل لحرب الإبادة ضد أكثر من مليوني إنسان محاصر في قطاع غزة.

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#حماس #كمائن المساعدات

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