الدفاع المدني ينفذ31 مهمة إنقاذ وإسعاف خلال 24 ساعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، أن طواقمها نفذت 31 مهمة إنقاذ وإسعاف في مختلف المحافظات خلال 24 ساعة، وذلك منذ صباح الأحد 22 يونيو وحتى صباح اليوم الإثنين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح التقرير اليومي، اليوم الإثنين، أن المهمات توزعت على 10 عمليات إنقاذ، و15 مهمة إسعاف، بالإضافة إلى 6 مهام أخرى متنوعة، دون تسجيل أي مهمات إطفاء خلال الفترة ذاتها.

في محافظة الشمال، انتشلت الطواقم جثامين 3 شهداء، وأنقذت 3 مصابين من تحت أنقاض منزل الزميل ضابط الدفاع المدني النقيب حسام أبو نادي، الذي استُهدف في منطقة الكرامة، ما أدى أيضًا إلى استشهاد عدد من أفراد أسرته.

كما تم التعامل مع أربع إصابات أخرى نُقلت إلى مستشفى الشفاء، عقب قصف إسرائيلي عند مفترق الصفطاوي، بالإضافة إلى انتشال جثمان شهيدة أُصيبت برصاص الاحتلال قرب دوار الحلبي.

وفي محافظة غزة، نقلت الطواقم حالتين مرضيتين من منطقتي تل الهوا والزرقا إلى المستشفى المعمداني.

أما في المحافظة الوسطى، فقد جرى نقل حالتين مرضيتين من محيط مدرسة الرازي ومنطقة سوق النصيرات إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي محافظة خان يونس، أنقذت الطواقم 3 مواطنين أصيبوا إثر استهداف منزل لعائلة "عوض" قرب مسجد القبة، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر.

وفي رفح، تعاملت فرق الدفاع المدني مع ثلاث إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيامًا للنازحين في شارع العطار، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن طواقمها تواصل عملها الإنساني في ظل ظروف ميدانية بالغة الخطورة، في محاولة لانتشال الضحايا وإنقاذ الأرواح، رغم استهداف فرقها وتدمير العديد من معداتها خلال العدوان المستمر.