وزارة التعليم: ترتيبات "جديدة" لعقد امتحانات التوجيهي لطلبة قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

صرّح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، صادق الخضور، أن الوزارة بدأت فعليًا بالتحضير لسيناريو يمكّن طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة من التقدّم للامتحانات، حتى في حال استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشار الخضور إلى أن نقاشًا جرى، اليوم الإثنين، بين وزير التربية والتعليم ورئاسة الوزراء ولجنة الامتحانات، تم خلاله التوافق على البدء بترتيبات خاصة لعقد امتحانات "التوجيهي" في غزة بأقرب فرصة، مؤكّدًا أن حقوق الطلبة في القطاع تحتل أولوية قصوى لدى الوزارة.

وأوضح أن الامتحانات ستُعقد بصيغة إلكترونية، حيث تم تجهيز الأنظمة البرمجية الخاصة، فيما لا تزال بعض الترتيبات الفنية قيد الإعداد، وسط تحديات تشمل استمرار العدوان وانقطاع الإنترنت في مناطق واسعة من القطاع.

وأكد الخضور أن الوزارة تدرس سيناريوهات بديلة لتجاوز تلك العقبات، وستعلن لاحقًا عن تفاصيل الآلية وشكل الامتحان، مشددًا على أن "الامتحان حق أساسي لكل طالب، ولن نسمح للعدوان بحرمانهم من مستقبلهم الدراسي".

وكان من المفترض أن يتقدم آلاف الطلبة في غزة لامتحانات الثانوية العامة في دورتي 2024 و2025، لكن العدوان الإسرائيلي حال دون ذلك للعام الثاني على التوالي، إذ يُقدّر عدد الطلبة بـ78 ألفًا، استُشهد منهم نحو 4 آلاف، وغادر نحو 4 آلاف آخرين القطاع.