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قوَّات الاحتلال تداهم مناطق في رام اللَّه والقدس وتنكِّل بشابّ جنوب جنين

23 يونيو 2025 . الساعة 19:01 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مداهمات واقتحامات جديدة في مناطق عدة بمحافظتي رام الله والقدس المحتلة، فيما قامت بالتنكيل بأحد الشبان جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وقامت بتسيير آليات عسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وداهمت قوات الاحتلال حي كرم الشيخ في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

ونكلت قوات الاحتلال بشاب القرب من حاجز حومش على طريق جنين نابلس، وذلك أثناء مروره عبر حاجز حومش قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وفي وقت سابق، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، ما أدى إلى أزمة مرورية كبيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في أرجاء الضفة الغربية، طالت أكثر من 20 مواطناً معظمهم من رام الله والخليل، وبينهم أسرى محررون.

المصدر / وكالات
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#الضفة الغربية

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