500 دولار للمهمَّة الواحدة: اعتقال "إسرائيليّ" بتهمة التَّجسُّس لصالح إيران

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الإثنين، اعتقال شاب من مدينة حيفا يُشتبه في تنفيذه مهام تجسسية لصالح جهات إيرانية مقابل مبالغ مالية.

وقالت الأجهزة الأمنية في بيان مشترك إن المعتقل يُدعى ديميتري كوهين (28 عامًا)، وإن التحقيق الذي أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال (يمار حوف) كشف تورطه في سلسلة مهام استخبارية، شملت تصوير منازل ومراقبة أشخاص داخل "إسرائيل"، وإرسال المعلومات إلى جهات إيرانية.

وبحسب البيان، استخدم كوهين هاتفًا مشفرًا للتواصل مع مشغليه، وتلقى مقابل كل مهمة مبلغًا يصل إلى 500 دولار بعملات رقمية، تراكمت إلى آلاف الدولارات.

ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام "خطيرة" ضده خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل البيان عن مصدر أمني أن هذه القضية "جزء من محاولات متكررة تقوم بها إيران لتجنيد إسرائيليين من خلفيات متنوعة لتنفيذ مهام تمس بأمن الدولة وسكانها".

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من عمليات التجنيد التي كشفتها السلطات الإسرائيلية منذ عام 2023، والتي شملت جنودًا ومهندسين ومهاجرين من أصول روسية وإيرانية، وتركّزت على جمع معلومات حساسة وتنفيذ عمليات.

وأشار "الشاباك" إلى أن أساليب التجنيد تشمل استخدام تطبيقات مشفرة، وهويات مزيفة، واستغلال دوافع مالية وأيديولوجية، فضلًا عن استهداف الفئات الهشة داخل المجتمع الإسرائيلي في ظل الأزمة السياسية والانقسامات الداخلية.وخلال العامين الأخيرين، شهدت "إسرائيل" تصاعدًا ملحوظًا في محاولات إيران تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام تجسس.

وقد أعلن جهاز "الشاباك" عن تفكيك أكثر من 20 محاولة تجنيد منذ حرب أكتوبر 2023، شملت جنودًا في الخدمة، ومهندسين، ومهاجرين من أصول روسية وإيرانية، وأشخاصًا من خلفيات متطرفة دينيًا.

وقد تنوّعت المهام الموكلة لهم بين تصوير مواقع أمنية، والتخطيط لهجمات، وحرق مركبات، وكتابة شعارات تحريضية، مقابل دفعات مالية وصلت إلى آلاف الدولارات، غالبًا بعملات رقمية.

واتبعت إيران في هذه العمليات أساليب متطورة، أبرزها استخدام تطبيقات مشفّرة، وهويات وهمية، وتقديم نفسها عبر وسطاء كجهات أجنبية غير مرتبطة مباشرة بطهران. وبعض المجندين بادروا هم أنفسهم بالاتصال بطرف إيراني لعرض خدماتهم، كما في حالة مهندس الكهرباء الذي زعم امتلاكه تصريح دخول لمفاعل ديمونا. وأظهرت التحقيقات أن الاتصال يبدأ غالبًا عبر الإنترنت، ثم يتطوّر إلى مهام ميدانية متدرجة، ما يجعل الاكتشاف أكثر تعقيدًا.

ويكشف تحليل هذه القضايا أن الدوافع لا تقتصر على المال، رغم أنه المحرّك الأبرز، بل تشمل أيضًا خلفيات أيديولوجية (مثل حريديين معادين للصهيونية)، وحالات من التهميش الاجتماعي أو البحث عن مغامرة. وقد حذّر الشاباك من أن طهران تركّز على الفئات الهشة داخل المجتمع الإسرائيلي، مستغلة الانقسامات الداخلية والأزمات السياسية، بهدف زعزعة الجبهة الإسرائيلية.